شكرا لقرائتكم خبر عن حنان ترك ونسرين طافش ولجين عمران يهنئون الجمهور بمناسبة شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ عدد من النجوم والإعلاميين المصريين والعرب، الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ومن بينهم الفنانة حنان ترك، التى هنأت جمهورها والأمة الإسلامية بالشهر الفضيل، وكتبت فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "مبارك عليكم شهر رمضان.. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً يا رب العالمين".





من جانبها، هنأت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها بمناسبة الشهر الكريم، بالدعاء فى تغريده عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، وكتبت "يارب بأول يوم من شهر رمضان تزرع بقلوبنا نورك وتباركنا برحمتك.. وتدلنا على طريق الخير والوعى.. فى ناس كتير بحاجة لمساعدتنا ماديا ومعنويا.. المساعدة مو بس أكل ومونة.. المساعدة كلمة طيبة وطبطبة وجبر خاطر التنين وزنهم عند الله كبير".

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كما نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، مقطع فيديو لتهنئة المسلمين بمناسبة الشهر الكريم، وقالت فى المقطع المصور، "صبحكم ومساكم الله بالخير والنور والسرور وين ما كنتم.. يمكن ظروف شهر رمضان الكريم لهذه السنة شوى مختلفة، ولكن روحانيته مازالت مثل ما هى.. وهذه السعادة اللى يجلبها معه الشهر الكريم مثل ما هى أيضًا.. الله يجمعكم بأحبابكم وكل من يعز عليكم على خير وصحة ومحبة وسعادة وراحة بال.. وكل عام وأنتم بخير".

وكتبت فى تعليقها على الفيديو الذى نشرته عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "كل عام والجميع بخير وصحة وسعادة ومبارك عليكم شهر رمضان الكريم وعساكم دوم من عواده"، وأضافت "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام والعافية، ودفع الأسقام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن وتدبره، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا، وسلمه منا متقبلا، حتى ينقضى وقد غفرت لنا وتقبلت صيامنا ورحمتنا وعفوت عنا".



