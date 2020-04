شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج فرانسيس لورانس يقدم فيلما جديدا مستوحى من سلسلة Hunger Games والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة Lionsgate، أنها بدأت العمل على رواية Suzanne Collins، التى طرحت باسم "The Ballad of Songbirds and Snakes"، العمل المستوحى من سلسلة "Hunger Games"، وسيعمل الاستوديو مع نفس فريق عمل السلسلة، الذى تكون من المخرج فرانسيس لورانس، والمؤلف سينشر مايكل أرندت، الحائز على جائزة الأوسكار "Little Miss Sunshine"، ستنتج نينا جاكوبسون وبراد سيمبسون العمل من الشركة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " latimes".

وسيدور الفيلم الجديد حول، كوريولانوس سنو في سن 18، قبل سنوات من أن يصبح الرئيس المستبد لبانيم، يونج كوريولانوس شخص وسيم وجذاب، وعلى الرغم من أن عائلة سنو قد مرت بأوقات عصيبة، إلا أنه يرى فرصة لتغيير حظوظه عندما يتم اختياره ليكون معلمًا لألعاب الجوع العاشرة".

وقالت كولينز إنها "مسرورة لأن Lionsgate ستقوم بتعديل روايتها الجديدة"، واستكملت حديثها "لقد تعاملوا منذ البداية مع المادة باحترام كبير، وتكريم العناصر المواضيعية والسردية للقصة، وتجميع فريق رائع أمام الكاميرا وخلفها".

استطاعت كتب كولينز الثلاثة الأولى في سلسلة المغامرات " The Hunger Games" و " Catching Fire" و " Mockingjay"، أن تحصد أكثر من 100 مليون نسخة مطبوعة في جميع أنحاء العالم وتمت ترجمتها إلى 52 لغة، وحققت أفلام Lionsgate ما يقرب من 3 مليارات دولار في مبيعات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.

كما أعلنت شركة Lionsgate عن وجود 3 أفلام أخرى لتكملة سلسلة أفلام Has Fallen، التي بدأت بـ فيلم Olympus Has Fallen، وطرح في عام 2013، ومن ثم تم طرح فيلم London Has Fallen، في عام 2016، ثم الجزء الثالث من السلسلة Angel Has Fallen الذى طرح في 23 أغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline "، أن الحزء الثالث من السلسلة حقق إيرادات وصلت إلى 133 مليونا و 365 الف دولار منذ طرحه في أغسطس الماضى، وبذلك يصبح مجموع الثلاث أفلام من السلسلة أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر العالمية.