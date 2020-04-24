شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض أولى حلقاته.. أمير كرارة يشكر أسرة عمل مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم أمير كرارة، الشكر لأسرة مسلسل "الاختيار" على مجهودهم الكبير فى تنفيذ العمل الفنى، الذى يقوم ببطولته فى دور أحمد المنسى، وينافس به فى السباق الرمضانى الحالى، ونشر كرارة، رسالة شكر لجميع الواقفين خلف هذا العمل الذى ينتظره الجمهور بحماس، عبر حسابه الشخصى على موقع "فيس بوك".

وكتب أمير كرارة، فى تدوينته على "فيس بوك"، "بكره إن شاء الله ملحمة الاختيار.. أحب أشكر كل من ساهم فى هذا العمل والواجب المحترم.. شكرًا شركة سينرجى، والأستاذ تامر مرسى، والأستاذ حسام شوقى، والمنتج الفنى أخويا وحبيبى فتحى إسماعيل.. وأقوى رجاله إنتاج فى مصر من أول إبراهيم شعبان وكل الرجاله.. وأخويا وحبيبى أجمد مخرج فى مصر بيتر ميمى، وأقوى كرو إخراج فى مصر خيرى سالم وأبو غزاله وإسلام وإبراهيم ومادونا ووليد ونادر".





كما وجه كرارة، الشكر إلى "مدير التصوير حسين عسر وسمير وكريم ومروان، والمؤلف الجامد باهر دويدار، والمونتير الجامد أحمد حمدى، ومهندس الصوت محمد الدالى، ورجالته (اينو)، وستايلست ملك ذو الفقار، ورجاله الملابس، ومهندس الديكور أحمد فايز، ورجاله الديكور والاكسسوار، وأخويا منفذ المعارك أجمد واحد فى مصر أحمد عبدلا، ورجالته، وهانى المغربى ورجالته، وحماده الأبيض، ورجاله الاضاءة، وأحمد كشرى ورجالته، ورجال الخدمات، ورجال البوفيه، وتيحه، والناس المحترمه، والماكير الجامد سيد نجيب ورجالته، والكوافير الجامد محمود عبد المنعم، ورجالته".

وقال "وأحب أشكر رجالتى اللى دايما فى ضهرى، خيرى، وسعاده، وكريم، والمصور شريف مختار، والسوشيال ميديا أخويا عصام السقا، والكالرست الجامد محمود على، وطارق علوش، وأحب أشكر المجهود الجامد من القوات المسلحة، والشئون المعنوية، والمخابرات الحربية، وإخواتى رجال الصاعقة ووحوش سيناء.. وأحب أشكر كل نجوم مصر اللى شاركونا فى هذا العمل المحترم.. وفى النهايه أحب أشكر زوجتى وأولادى وكل سنة وأنتو طيبين ورمضان كريم.. (الاختيار)".

وكان الفنان أحمد العوضى، شارك الجمهور بصور له مع الفنان أير كرارة، والذى يجسد فيه العوضى، دور الإرهابى هشام عشماوى، وكتب فى تعليقه عليها: "بكره هتبدأ المعركة".

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ويشار إلى المنتج الكبير تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كان قد نشر مقطع فيديو يوثق كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2020، ويجسد حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث".

ويظهر مقطع الفيديو الذى نشره تامر مرسى، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، المجهود الكبير المبذول من أسرة مسلسل "الاختيار" لتصوير مشاهد العمل الفنى الذى ينتظره الجمهور بحماس، وكانت أغلب الكواليس المصورة فى الفيديو لمشاهد تم تصويرها فى الصحراء.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى الأول، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.