شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال: وجود النجوم الكبار فى رمضان مهم ونحن نفتخر بهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفنان ياسر جلال ، أن مسلسل الفتوة يتحدث عن العادات والتقاليد عن الأسرة المصرية ، والعلاقة بين الأبناء والأباء ، كما يتخلله مشاهد تشبه مشاهد الف ليله وليلة ، فهو مسلسل كوميدي رومانسي اجتماعي وكذلك اكشن يحكي سيرة الفتوة حسن الجبالي التي كان يعيش في حي الجمالية .

وتقدم ياسر خلال لقاءه في برنامج الحياة اليوم ، المذاع علي قناة الحياة ، للإعلامية لبني عسل ، بالشكر الكبير لشركة سينرجي المنتجة للعمل متمثلة في المنتج تامر مرسي والمشرف العام حسام شوقي والمنتج الفني فتحي اسماعيل ، فهم لم يبخلوا علي المسلسل بأي شيء ، وقدموا ميزانية ضخمة له كي يظهر بالشكل اللائق ، وأكد أن دائما الأعمال التاريخية تظهر جمالها من خلال ديكور مبهر وملابس عظيمة وهذا ماحققه مهندس الديكور أحمد عباس ، ومصممة الملابس مونيا .

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وأضاف ياسر ، أوجه التحية لكل القائمين علي صناعة الإعلام في مصر ، فقد حدثت نقلة كبيرة خصوصا هذا العام ، في شكل القنوات وكذلك شكل الأعمال المقدمة ، فصناعة الإعلام في مصر بدأت في الإستثمار الصحيح ، وهذا ماأدي إلى وجود أعمال مشرفة للفن المصري ، كذلك وجود نجوم لهم تاريخ مهم مثل الفنان عادل إمام والفنانة يسرا وسميحة أيوب ونبيلة عبيد ، مهم جدا ، كي يكون هناك توصل للأجيال ، فهؤلاء هم الذهب الحقيقي ونحن نفتخر بهم .