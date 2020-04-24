شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة على "فيس بوك": بكرة ملحمة الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم امير كرارة علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة من كواليس مسلسله "الاختيار" تضم المخرج بيتر ميمي واحمد العوضى ووجه الشكر لكل من ساهم في مسلسله قائلا: "بكرة أن شاء الله ملحمه الاختيار وكتب في البوست أحب أن أوجه الشكر المحترم لكل من ساهم في هذا العمل المحترم شركة سينرجى منتجه العمل والاستاذ تامر مرسي والاستاذ حسام شوقي والمنتج الفني اخويا وحبيبي فتحي اسماعيل واقوى رجاله انتاج في مصر من اول ابراهيم شعبان وكل الرجاله . وأضاف كرارة: اخويا وحبيبي اجمد مخرج في مصر بيتر ميمي واقوي كرو اخراج في مصر خيري سالم وابو غزاله واسلام وابراهيم ومادونا ووليد ونادر ومدير التصوير حسين عسر وسمير وكريم ومروان والمولف الجامد باهر دويدار والمونتير الجامد احمد حمدي ومهندس الصوت محمد الدالي ورجالته (اينو)وستايلست ملك ذو الفقار ورجاله الملابس ومهندس الديكور احمد فايز ورجالته واخويا منفذ المعارك اجمد واحد في مصر احمد عبدلا ورجالته وهاني المغربي ورجالته وحماده الابيض ورجاله الاضاءه واحمد كشري ورجالته. واستكمل كرارة: ورجال الخدمات ورجال البوفيه وتيحه والناس المحترمه والماكير الجامد سيد نجيب ورجالته والكوفير الجامد محمود عبد المنعم ورجالته واحب اشكر رجالتي اللي دايما في ضهري خيري وسعاده وكريم والمصور شريف مختار والسوشيال ميديا اخويا عصام السقا والكالرست الجامد محمود علي وطارق علوش. Advertisements ووجه كرارة الشكر للقتوات المسلحة قائلا: واحب اشكر المجهود الجامد من القوات المسلحه والشئون المعنويه والمخابرات الحربيه واخواتي رجال الصاعقه ووحوش سيناء واحب اشكر كل نجوم مصر اللي شاركونا في هذا العمل المحترم وفي النهايه احب اشكر زوجتي واولادي وكل سنه وانتو طيبين ورمضان كريم . مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

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