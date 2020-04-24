فن ومشاهير

انفوجراف.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان على CBC وDMC وON

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم، الجمعة عرض أولى حلقات مسلسلات موسم رمضان هذا العام، والذى يشهد تنوعاً كبيراً فى الموضوعات المقدمة، لا شباع أزواق جميع فئات الجمهور فتجد الأعمال الكوميدية والرومانسية والاجتماعية والشعبية والوطنية والساسبنس، والخيال العلمى والأحداث الافتراضية والذى يقدم للمرة الأولى فى الدراما المصرية.

 

وأعلنت القنوات الفضائية خلال الأسبوعين الماضيين على قائمة الأعمال لتى تعرضها فى الشهر الكريم، حيث حصل كل قناة من الأربعة CBC، DMC، ON والحياة،  على 5 مسلسلات ، منهم اثنين حصريى وثلاثة بالتزامن، كما كشفت القنوات عن مواعيد عرض الأعمال عليها بدء من اليوم الجمعة – أول أيام شهر رمضان المبارك ومواعيد الاعادة كذلك.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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