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شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان على CBC وDMC وON والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم، الجمعة عرض أولى حلقات مسلسلات موسم رمضان هذا العام، والذى يشهد تنوعاً كبيراً فى الموضوعات المقدمة، لا شباع أزواق جميع فئات الجمهور فتجد الأعمال الكوميدية والرومانسية والاجتماعية والشعبية والوطنية والساسبنس، والخيال العلمى والأحداث الافتراضية والذى يقدم للمرة الأولى فى الدراما المصرية.
وأعلنت القنوات الفضائية خلال الأسبوعين الماضيين على قائمة الأعمال لتى تعرضها فى الشهر الكريم، حيث حصل كل قناة من الأربعة CBC، DMC، ON والحياة، على 5 مسلسلات ، منهم اثنين حصريى وثلاثة بالتزامن، كما كشفت القنوات عن مواعيد عرض الأعمال عليها بدء من اليوم الجمعة – أول أيام شهر رمضان المبارك ومواعيد الاعادة كذلك.
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