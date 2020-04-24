شكرا لقرائتكم خبر عن الحياة تعرض برنامج "كريزى تاكسى" فى موسم الثانى فى شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة الحياة، الموسم الثانى من برنامج "كريزى تاكسى"، بعدما حقق نجاح كبير العام الماضى، ويعتمد البرنامج على قيام ممثل شاب بقيادة سيارة أجرة وعمل مقالب طريفة في الراكبين، ومن المقرر عرض البرنامج طوال أيام شهر رمضان فى الـ11:30 مساء.
و فى إطار اهتمام محبى الدراما وترقبهم بمواعيد عرض مسلسلات المارثون الرمضانى الجارى، كشفت قناة الحياة عن خريطة أعمالها الدرامية طوال شهر رمضان، حيث تتضمن تلك الخريطة خمسة أعمال درامية منها مسلسلين يعرضا علي شاشتها بشكل حصري هما "الفتوة" للنجم ياسر جلال، و"بـ 100 وش" الذى يشارك في بطولته نيللي كريم وآسر ياسين.
بالإضافة إلي ثلاثة مسلسلات درامية أخري هي كالتالى "خيانة عهد" للفنانة الكبيرة يسرا، و"عمر و دياب" الذى يقوم ببطولته النجمين على ربيع ومصطفى خاطر، و"لما كنا صغيرين" الذى يشارك فيه مجموعة من النجوم مثل ريهام حجاج، محمود حميدة، خالد النبوي.
بينما مواعيد المسلسلات فتبدأ من "خيانة عهد" للفنانة يسرا يوميا الساعة السادسة والنصف مساء، يليه مسلسل بـ100 وش، الساعة الثامنة إلا الربع، ثم مسلسل "عمر و دياب" في التاسعة مساء، قبل عرض مسلسل "لما كنا صغيرين" في العاشرة والربع ومساء، وأخيراً مسلسل "الفتوة" في الثانية عشر منتصف الليل.
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