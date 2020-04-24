شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى وهاثاواى الأبرز.. شاهد النجمات بالـpillow challenge فى الحجر المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحجر المنزلى خوفا من انتشار فيروس كورونا "COVID19" الذى يهدد العالم كان السبب الأساسى فى دفع الكثير من النجمات لدخول عدد من التحديات المضحكة والغريبة، وآخر هذه التحديات هو "pillow challenge" حيث تلتقط كل نجمة صورة لنفسها وهى لا ترتدى سوى وسادة مثبتة فى الأمام بحزام.



آن هاثاواي آن هاثاواي

تأتى فى المقدمة النجمة العالمية آن هاثاواى التى قررت أن تكون الأكثر ابتكارا فى تحدى الـ"pillow challenge"، حيث لم تكتف بالتقاط الصورة لنفسها بوسادة بل قررت أن تضع المزيد من الإكسسوارات وهو ما خطف الأنظار إليها.



هالي بيري هالي بيري

كذلك النجمة العالمية هالى بيرى التى قررت أن تمتلك STYLE خاص ومذهل لها فى الـ " pillow challenge " حيث اختارت ارتداء قبعة بنفس لون الخدمة مع حزام مزين بعدد من الفصوص.

وتدخل القائمة النجمة العالمية فرح ابراهام التى اعتادت على لفت الأنظار إليها ودخول أى تحدٍ جديد ينتشر بين نجوم ومشاهير العالم.

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كما ضمت قائمة النجوم الذين شاركوا فى تحدى "pillow challenge" كل من النجمة الامريكية تريسي إليس روس و سارا ميشال جيلر و الكوميديان الامريكية نيسي ناش ، وغيرهم .



تريسي إليس روس



سارا ميشال جيلر



فرح ابراهام