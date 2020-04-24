بالمستندات.. تفاصيل بلاغ ريهام سعيد ضد سما المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، أمس الخميس، ببلاغ إلى النائب العام، ضد الفنانة الاستعراضية سما المصري، متهمة إياها باستخدام حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض على "الفسق والفجور"، في البلاغ الذي حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض نائب عام.

وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المشكو في حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعي دون مراعاة للقانون والآداب، مؤكدًا أنه سبق وتقدم هو وموكلته (ريهام سعيد)، بعدة بلاغات ضد سما المصري، بعد ما تطاولت عليها.

وطالب محامي الإعلامية الجهات المسؤولة بسرعة التحقيق في الأمر مع إحالة سما المصري إلى المحاكمة العاجلة، فضلاً عن تحديد جلسات عاجلة للقضايا ضدها والتي باشرت بها النيابة العامة تحقيقاتها".

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كما كشف المحامي عن تقديمه للجهات المختصة، أسطوانة تحتوي على عدد من الفيديوهات والصور لسما المصري، مؤكدا أن سما المصري تتعمد لفت الأنظار، وهو ما تثبته الصور والفيديوهات التي قدمها مع البلاغ.

وعلقت ريهام سعيد على البلاغ التي قدمته ضد سما المصري، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "يا رب أنت العدل، إنك علي كل شيء قدير".

وحاول "الخليج 365"، التواصل مع سما المصري، ليمنحها حق الرد، ولم يتسن لنا الوصول لها.