أحمد سعد يستعيد ذكريات المسجد النبوي وحنان مطاوع داخل منزلها.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد سعد

نشر الفنان أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة يستيعد من خلالها ذكريات وجوده داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل مطبخها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

ستيفاني صليبا

نشرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تروج من خلالها لمسلسلها الجديد "الساحر".

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نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة ولاء الشريف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تهنئ من خلالها جمهورها بشهر رمضان الكريم.

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال أنيقة.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بعباءة أنيقة داخل منزلها.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي ترتدي كمامة.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها تهنئ جمهورها بشهر رمضان الكريم.