كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 صباحاً - رغم أنها ليست النجمة الوحيدة التي تتجول وتتسوق وتقود سيارتها من دون ماكياج، إلا أن نجمة الواقع الشابة وأصغر مليارديرة في العالم كايلي جينر صدمت الملايين من معجبيها بلوك طبيعي جديد من خلال ظهورها في شوارع لوس أنجلوس من دون ماكياج،فكيف تم ذلك؟



العديد من المارة الأميركيين ،والملايين من القراء ومتابعي المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي أعجبوا بلوك كايلي جينر الجديد والصادم من دون ماكياج،حيث ظهرت كايلي جينر "22 عاماً" وهي تحمل زجاجة مياه وكيس شيبس، وتبتسم لكاميرا مرتدية ملابس كاجوال وهي في طريقها إلى إحدى صديقاتها بأحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

كايلي جينر تصدم معجبيها بظهورها من دون ماكياج





و ظهرت كايلي جينر به بملامج مختلفة عن اللوكات التي تظهر بها في برنامج كارداشيان الواقعي مع أفراد عائلتها ومنصاتها الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي .



يشار إلى أن كايلي جينر تعيش الآن وحيدة بعد انفصالها عن حبيبها مغني الراب الشهير ترافيس سكوت ،والد ابنتها الوحيدة "ستورمي".



واختيرت كايلي جينر مؤخراً من مجلة "فوربس" كأصغر مليارديرة في العالم بثروة تقدر بمليار دولار اكتسبتها من تسويق ومبيعات ماركتها الخاصة لمستحضرات التجميل ،وببيع أسهم من شركتها الخاصة بنسبة 51 بالمائة بصفقة ضخمة أكسبتها مرة واحدة 600 مليون دولار،وتحقق مستحضرات مبيعات جيدة لليوم رغم أزمة جائحة فيروس كورونا التي تكتسح معظم دول العالم مسببة أزمات اقتصادية عدة لكثير من أثرياء العالم ،ماعدا كايلي جينر لاعتمادها كثيراً على البيع عبر متجرها الإلكتروني ككثير من مشاهير العالم والولايات المتحدة الأمريكية.