إنريكي إغليسياس يستمتع بالحجر المنزلي على طريقته الخاصة..وهذا ما يفعله

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 صباحاً - مشاهير الفن والرياضة أكثر المشاهير الذين لم يكونوا سابقاً قادرين على الإستمتاع مع عائلاتهم طوال الوقت وعلى مدار 24 ساعة كاملة،لكن الأمر اليوم اختلف في زمن الكورونا،وأصبح مشاهير الفن مع عائلاتهم بدوام كامل ولو قسرياً في فترة الحجر المنزلي،وأكثر المشاهير سعادة نجم الغناء الإسباني الوسيم إنريكي إغليسياس.



قام النجم العالمي إلإسباني الأصل إنريكي أغليسياس ،بنشر مقطع فيديو عائلي طريف ومرح له وهو يلاعب طفليه بسعادة غامرة

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وكشف إنريكي إغليسياس من خلال هذا الفيديو طريقته الخاصة في الإستمتاع مع عائلته وطفليه في فترة الحجر المنزلي المطبق في معظم دول العالم ،وظهر بالفيديو يلاعب طفليه التوأم نيكولاس ولوسي اللذين خرجا للحياة وولدا عام 2017،حيث ترك طفليه التوأم توماس ولوسي يمتطيان ظهره كالحصان في حديقة منزله الفاخر.



وحقق الفيديو نسبة متابعة ومشاهدة عالية جداً ،وحصدت إعجاباً لأكثر من مليونيّ و100 ألف معجب ومعجبة حول العالم في حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام"



يشار إلى أن إنريكي إغليسياس أب لثلاثة أطفال،التوأم توماس ولوسي وابنته الأصغر ماري التي ولدت في 30 يناير 2020 من العام الجاري من شريكته لاعبة التنس المعتزلة وسيدة الأعمال الروسية آنا كورنيكوفا المرتبطة بإنريكي إغليسياس منذ 17 عاماً،ويعيشان حياة عائلية سعيدة رغم كثرة انشغالاتهما وارتباطاتهما المهنية.



وأعجب الملايين من المتابعين أيضاُ بصورة نشرها إنريكي إغليسياس لزوجة شقيقه خوليو جونيور العارضة البلجيكية الحسناء تشاريس فيرهارت بالبكيني باللون الأبيض والأسود وهي تستعد للسباحة في حساباته بوسائل التواصل الإجتماعي.



وتشاريس فيرهارت،ثاني إمرأة شقراء تنضم لعائلة إغليسياس الشهيرة،والتقى بها خوليو جونيور إغليسياس"شقيق إنريكي" عام 2004 في ميامي،وأحبها من النظرة الأولى،وعرف فوراً إنها المرأة التي خلقت لأجله وستصبح زوجته،وبالفعل تزوجا عام 2012.

