مدحت العدل: أنت أقوى صعب و طلع من قلوبنا فواصل قلوب الناس

قال الدكتور مدحت العدل، إنه طرح فكرة أوبريت أنت أقوى على نجوم الفن فرحبوا بالمشاركة في الأوبريت، مؤكدًا أن هذا الأوبريت يعد رسالة للإنسانية.
وتابع العدل خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تم مراعاة توقيت ظهور الفنانين بمعدل واحد في أوبريت أنت أقوى .
وأشار العدل إلى أنه تم قصر مدة الأوبريت على 4 دقائق وذلك لإتاحة الفرصة للمشاهدين لسماعها أكثر من مرة وأكد الكاتب والسينارست مدحت العدل ، أنه تم ترجمة الأوبريت أنت أقوى إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية مؤكدًا أنه تم الانتهاء من الأوبريت خلال 8 أيام.
واستكمل العدل قائلًا: وائل جسار سجل في العاصمة اللبنانية رغم الحظر وصابر الرباعي في تونس، مشيرا إلى أن طارق العريان لم ينام طوال 48 ساعة ومردفا العمل صعب ولكن طلع من قلوبنا فوصل لقلوب الناس.
يذكر أن أوبريت أنت أقوى من كلمات مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وغناء النجم محمد منير، والنجم تامر حسني، والنجمة سميرة سعيد، والنجم صابر الرباعي، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة.
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