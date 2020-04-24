فيديو .. تتر برنامج رامز مجنون رسمي كاملًا

طرح النجم رامز جلال تتر برنامجه رامز مجنون رسمي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ومن المقرر أن يعرض البرنامج غدًا في تمام الساعة السادسة مساًء، على شاشة قناة ام بي سي مصر.

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يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي، هو برنامج كاميرا خفية من

إعداد وتقديم النجم رامز جلال، وإخراج محمد نصير وإنتاج وليد الإبراهيم رئيس مجموعة إم بي سي. وتم تصوير مقالب البرنامج في دبي، الامارات.

تتم فكرة المقلب حول الضيف استدعاء الضيف بواسطة المغنية والإعلامية أروى وذلك لأنها قد اشتهرت بتقديم البرامج ولثقة الفنانين بها وإجلاس الضيف على كرسي كهربائي دون

علمه ثم يحاول الضيف القيام من على الكرسي ولكن يتم تربيطة بالسلاسل ولا يستطيع النهوض ويظهر رامز، وينظر إلى الضيف مع بعض التعليقات الكوميدية ثم يقف رامز بعيدًا عن الضيف ويطلقه وعندما يأتي يريد الوصول إلى رامز لينتقم منه يسقط في بركة ماء ثم يعاني حتى يخرجه رامز ثم يأتي رامز ويذهب إلى الطابق العلوي فيضطر الضيف إلى صعود الدرج الذي يكون زلقًا وقتها ثم يسقط وينتهي المقلب.