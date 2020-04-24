فيديو .. أحمد رزق طبّال ووصلة رقص من فيفي عبده

بدأت الحلقة الثالثة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان أحمد رزق إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

ويدخل رزق إلي الفيلا وتحدث انفجارات تخيفها فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة رزق وتجلس لتتحدث معه ثم تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة رزق، وتدخل الخادمة لتخيفها هي الأخري

بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان فيفزع رزق ويحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة تقبيل أحمد رزق وهي تردد لهجتها الغريبة، فيقوم رزق بتهدئتها بثبات انفعالي.

ثم تفقد فيفي الوعي ويحاول رزق مساعدتها ولكنه يكتشف في

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النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريط والرقص على طبلة أحمد رزق.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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