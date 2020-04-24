أيمن زيدان يردّ على مروجي شائعة وفاته

ميرنا وليد - بيروت - عبّر الممثل السوري ​أيمن زيدان​ عن غضبه من خبر نشرته احدى الصفحات مفاده وفاة أيمن زيدان بجلطة دماغية.

وكتب أيمن على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "لا أدري ماذا يستفيد الصغار مروجو الاشاعات السخيفة ....اقل ما يقال انه شيء معيب وفأل سيء ...انا بخير".

الجدير ذكره ان أيمن زيدان استغل مؤخرا فرصة إيقاف تصوير جميع الأعمال الفنية في سوريا لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد- 19)، واختار زيارة قرية كفرون السورية للاستمتاع بأجوائها.

ونشر زيدان صورة إلتقطت له بتقنية 4d وهي التقنية التي تسمح للمشاهد بأن يرى المكان من جوانبه الأربعة بزاوية 360 درجة.

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