كتب هاني نصر العربي في الجمعة 24 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أبطال "الاختيار".. يروون كيف أثرت تجربة المسلسل على حياتهم الشخصية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حب الوطن هو غريزة والدفاع عنه فرض على كل من هو قادر أخلاقياً ودينياً، لأن الدفاع عن الوطن هو دفاع عن الإنسان وعن ذاكرته وعن عقله وعن هويته والدفاع عن الوطن هو دفاع عن الشعب الذي تربى الإنسان بينهم، فهناك أشخاص يقدموا أرواحهم من أجل أوطانهم، وهؤلاء أبطال لا يمكن أن ننساهم مهما غابت السنوات على رحيلهم، لذلك لابد أن نحي ذاكرهم من خلال الأعمال الدرامية والسينمائية، وهو ماحدث بالفعل في مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول لأول مرة في الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

وفي هذا التقرير يرصد "الخليج 365 الفني" كيف أثرت تجربة الاختيار على أبطالها..

أمير كرارة

يجسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد أحمد المنسي، وقال كرارة عن تجربته في مسلسل "الاختيار" في تصريحات إعلامية أن التجربة بالنسبة له كانت تجربة عنيفة جداً، معللاً ذلك بأنها ملحمة وطنية حقيقية، كما أضاف أنه لم يجد حاجة أعظم ولا أروع من تجسيد شخصية الشهيد أحمد منسى، وتناول حياته وعبقريته وعلاقته بأصدقائه وزملائه.

سارة عادل

وقالت الفنانة سارة عادل لـ"الخليج 365 الفني"، أنها تجسد شخصية زوجة الشهيد أحمد المنسي، مضيفة أن هذه التجربة أثرت فيها بشكل كبير، فهى تعلمت من الشهيد أحمد المنسي أن هذه الحياة مجرد محطة وأنها ليست أهم شيء، فهو ضحى بحياته من أجل الشهادة والوطن، كما تعلمت من زوجة الشهيد القوة والإيمان بقضاء الله والصبر على الابتلاء، فهى إمرأة قوية بمعنى الكلمة كانت تكمن مشاعر حزنها وتحاول أن تعوض أولادها وتقوم بدور الأم والأب.

رامز أمير

ويجسد الفنان الشاب رامز أمير، في مسلسل الاختيار، شخصية الملازم أول محمد طلعت السباعي، والذي كان أحد المقاتلين في معركة البرث عام 2017، وأحد أبطال كتيبة رقم 103 صاعقة، والذين نجوا من ذلك الهجوم الإرهابي، مضيفاً ل"الخليج 365 الفني" أن هذه التجربة بالنسبة له عظيمة فهي ملحمة وطنية توضح دور الأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، وأنها أثرت فيه بشكل كبير وتعلم منها الكثير.

شريف البردويلى

ويجسد الفنان شريف البروديلي شخصية الشهيد "أحمد نجم" هذا البطل الذي يبلغ ال18 عاماً من عمره، وتم دخوله إلى الجيش وكان مع المجموعة التي كانت برفقة المقدم "المنسي"، وجميعهم استشهدوا فيما عدا اثنين أو ثلاثة فقط.

وقال لـ"الخليج 365 الفني" أن شخصية الشهيد أثرت فيه بشكل كبير على حياته وأنه تعلم الكثير من هذه التجربة، مختصراً حديثه بأنه اكتسب شرف العسكرية.

عصام السقا

وتحدث عصام السقا في تصريح لـ"الخليج 365 الفني" أوضح خلاله أنه يُجسد دور عسكري يُدعى "هرم" وهو أقرب العساكر للعقيد أحمد المنسي الذي يُجسد دوره الفنان أمير كرارة، كما أنه يستشهد معه في كمين البرث، مضيفاً أن هذه التجربة لابك أن تؤثر على حياة كل شخص يعيشها، فهي توضح حياة أبطال ضحوا بحياتهم من أجل حماية الوطن.

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نور محمود

وكشف الفنان نور محمود لـ"الخليج 365 الفني" إلى أنه يُجسد دور "القائد محمد درويش"، هو واحدًا من الذين ضحوا بحياتهم في واقعة "كمين الفرافرة"، موضحاً سعادته الكبيره لوجود الملازم أحمد نصر وهو الناجي الوحيد من مذبحة الوادي الجديد، معهم في لوكيشن التصوير حيث كان يحكي لهم ما حدث في ذلك الوقت بالتفصيل، وأنه تعلم واستفاد منه الكثير سواء في حياته الشخصية أو الفنية لتأدية الدور بشكل صحيح.

كريم محجوب

ويجسد الفنان كريم محجوب شخصية مجند من أبطال كمين "البرث"، يسمى "تايسون"، وهو شخص مشهور بالقوى البدنية، وتحمل الصعوبات ودائماً يقف مع زملائه في المواقف الصعبة.

وقال كريم لـ"الخليج 365 الفني":" أنا قبل أما أجسد الشخصية، بدأت اعرف معلومات عنها، ولما بدأت تصوير مشاهدي في المسلسل، شعرت أن الشخصية غيرت في أشياء كثيرة، استوعبت أن هناك أبطال حقيقية تضحي بحياتها من أجل الوطن وهناك الكثير على استعداد الموت من أجل الشهادة، فتعلمت أن مهما واجهتني مشاكل في الحياة بالنسبة لهم هينة"

كريم عبد الخالق

ويجسد الفنان كريم عبد الخالق شخصية جندي مجند الشهيد فراج محمد محمود، وهو شخصية صعيدية وتتميز بالشجاعة والقوة.