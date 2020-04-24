طرح «حاسب يا طيب» لمصطفى حجاج تتر لمسلسل «خيانة عهد».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت شركة العدل جروب على القناة الرسمية لها على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية “حاسب يا طيب”، للنجم مصطفى حجاج، وهي تتر لمسلسل “خيانة عهد”، للنجمة يسرا.

ومن جانبه حرص الكاتب الكبير مدحت العدل مؤلف الأغنية على الحضور لاستديو مهندس الصوت والمنتج هاني محروس لتسجيل الأغنية.

أغنية “حاسب يا طيب” كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي وماستر ومكساج نادر حمدي.

ويشارك في بطولة مسلسل “خيانة عهد بطولة”، النجمة يسرا ويشارك معها كل من حلا شيحة، عبير صبري، بيومي فؤاد، خالد سرحان، مصطفى درويش، خالد أنور، هنادي مهنى، سلوى عثمان، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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وعلى جانب أخر، أحيا الفنان والمطرب المصري مصطفى حجاج، لإحياء حفل غنائي ضخم أون لاين يوم الخميس، 9 إبريل، وذلك عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”، وذلك في محاولة منه للترفيه عن جمهوره أثناء جلوسهم في المنزل.

مصطفى حجاج، قال خلال الفيديو، الذي قام بنشره على موقع إنستجرام : الحفلة بكرة .. محدش ينزل خليكوا قاعدين في البيت واحنا هنجيلكم لحد عندكم.. الحفلة على القناة الرسمية.

كما أعلن مصطفى حجاج، عن مفاجأه للجمهور وهي غنائه لأغنية جديدة لأول مرة من خلال هذا اللايف، مشيرا إلى أنها لن تكون المرة الأولى التي يقوم فيها بالغناء اونلاين.