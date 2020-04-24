أحمد السقا يتحدى نجوم الفن بألعاب ذهنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان المصري أحمد السقا تفاصيل برنامجه الرمضاني "اغلب السقا"، الذي انتهى من تصوير آخر حلقاته في لبنان، الأربعاء، استعدادا لبدء عرض أولى حلقاته على قنوات MBC، الجمعة، أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال السقا، خلال مداخلة مع برنامج "يحدث في مصر"، إن برنامجه ليس مجرد لعب وتسلية، لكنه منافسة في ألعاب ذهنية ومادية وفكرية، إضافة للجانب الخاص بتبرعات الخير ممن يربحون.

وأضاف أن الشكل النهائي الذي خرج به البرنامج استغرق وقتا ومجهودا طويلين لإعداده، خاصة الجزء المتعلق بألمانيا، مؤكدا أن البرنامج يخاطب شريحة كبيرة من العالم أجمع وليس العربي فقط.

وتابع: "الفورمات الأصلي بها 360 لعبة، لكن في النسخة المصرية لا نكرر اللعبة"، مشيرا إلى أنه كان يخسر في بعض الأحيان بمحض إرادته حتى يحقق التوازن، مؤكدا أن المنافسة كانت شرسة مع البعض، لأنهم أخذوا الأمور بجدية.





عن اختلاف البرنامج عن الدراما، قال السقا إنه ظهر بشخصيته الطبيعية في البرنامج وليست الدرامية، موجها الشكر للحكومة اللبنانية لحرصها على استثناء تصوير البرنامج من ساعات الحظر.

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بينما قالت الإعلامية والفنانة رزان مغربي، التي تشارك في تقديم البرنامج، إنها كانت تسعى طول الوقت لهزيمة السقا، موضحة أن الشغف والتحدي كانا موجودين بشدة بين الجميع؛ لتقديم عمل جيد وسط ظروف صعبة محليا وعالميا بسبب تفشي فيروس كورونا.





بينما اعتبر مخرج البرنامج باسم كريستو أن العمل كان تحديا كبيرا بالنسبة له، وأن تحويله من فورمات أجنبي لعربي لم يكن سهلا، خصوصا أن كل لعبة استغرقت مجهودا ووقتا.

وكشف المنتج صادق الصباح عن مسلسل سوف يجمعه بالسقا يعرض في رمضان العام المقبل، مشيرا إلى أن ظروف الوباء دفعتهم للتوقف 17 يوما بعد انتهاء تصوير نصف الحلقات.

تندرج فكرة برنامج "اغلب السقا" ضمن أهم الفورمات العالمية، وتم تصويره تحت إدارة المخرج باسم كريستو، ويستضيف عبر حلقاته 30 نجماً من مصر ولبنان وسوريا، أبرزهم محمد هنيدي، وعمرو يوسف، وغادة عبدالرازق، ونيللي كريم، وعمرو سعد، ووائل جسار، وقصي خولي، ودرة، وحمادة هلال، وأحمد فهمي، ومُعتصم النهار، وآخرون.





