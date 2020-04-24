إذاعة حفل غنائي لرامي صبري على "يوتيوب"

يذاع الليلة حفل غنائي للفنان رامي صبري، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، للمساهمة في الترفيه عن جمهوره ومتابعيه في ظل ظروف العزل المنزلي تبعاً للإجراءات الوقائية من وباء كورونا المستجد.

يعود الحفل لصيف العام الماضي لـ رامي، في إحدى القرى الشهيرة بـ مارينا، احتفالاً بطرح آخر ألبوماته "فارق معاك"، وقدم مجموعة غنائية مميزة لجمهوره في الحفل أبرزها" حاول تنساني، بتاع بنات،

أنا بعترفلك، حكاية حبنا"، وشهد حضور جماهيري كبير من متابعيه وسط صيحات تفاعليه مع ماقدمه من أغنياته.

يذكر ان رامي قد طرح مؤخراً أغنية "حياتي مش تمام" على "يوتيوب"، وسجلت أكثر من 8 مليون مشاهدة، من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.

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