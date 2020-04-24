شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تهنئ عمرو يوسف والجمهور.. وتدعو للتنافس فى عمل الخير بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة كندة علوش، جمهورها وزوجها الفنان عمرو يوسف، بحلول شهر رمضان الكريم، ونشرت النجمة السورية صورة عمرو يوسف، عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها: "رمضان كريم على حبيبى وعلى أحبابكم".

وفى رسالتها للجمهور عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قالت كندة علوش، "كل عام وانتو بألف خير.. ويارب الشهر الفضيل يحمل معو الخير لكل البشرية.. هى دعوة للخير تعالو تنافس هالشهر بعمل الخير وتكون زكاتنا ومساعدتنا طول الشهر أنا بتعهد إنى ساعد على قد ما بقدر.. ياريت كل حدا قادر ماديا يساعد إن شالله بوجبة افطار.. الناس تعبت ولو ماوقفنا جنب بعض صعب نكمل رمضان كريم".





ويشار إلى أن النجمة كندة علوش، كانت قد حاولت مساعدة الأمهات فى الإجابة عن أهم سؤال يدور بأذهانهم فى الفترة الحالية فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، وهو التعرف على التغذية الأمثل وطرق رفع مناعة أطفالهم لمقاومة العدوي، حيث قررت الاستعانة بخبراء ومتخصصين للوصول إلى معلومات مفيدة لهم.

ونشرت كندة فيديو لها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، تقول فيه: "اكتر حاجة كانت شاغلة بالى الفترة اللى فاتت إزاى اهتم ببنتى حياة وإزاى أرفع مناعتها ولقيت إن فى أمهات كتيرمهتمة تعرف عن الموضوع ده فقررت استعين بخبراء يجاوبونى على كل الاسئلة والاستفسارات دى..ياريت كل أم تشاركنا اسألتها هنحاول نجاوبكم عليها، وعلقت على الفيديو: "صباح الخير عليكم جميعاً.. ويارب تكونو بألف صحة وخير..ياريت كل الأمهات الى عندهم استفسارات عن تغذية الأطفال ومناعتهم يكتبوها تحت".





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ويذكر أن النجم عمرو يوسف، كان قد بدء، مطلع شهر أبريل الجارى، فى تحضير فيلم جديد من إخراج طارق العريان وتأليف تامر إبراهيم، وعقد الثلاثى اجتماع أونلاين التزاماً بقوانين الدولة ومنع التجمعات لعدم انتشار فيروس كورونا، للوقوف على تفاصيل كتابة الفيلم، وموعد انطلاق التصوير واختيار فريق العمل المشاركين فى بطولة الفيلم بجانب عمرو يوسف.

وكانت أخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 2" مع أحمد عز، وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز لمديرها أحمد بدوى، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثًا واحدًا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم فى مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



