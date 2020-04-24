شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة ناصية زمان.. أحمد مكى يهنئ جمهوره بأغنية ودعاء لحلول شهر رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد مكى جمهوره بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ونشر مكى مقطع فيديو لأغنية "وقفة ناصية زمان"، عبر حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها، "اللهم بلغنا رمضان، بلوغاً يغير حالنا إلى أحسنه، ويهذب نفوسنا، ويطهر قلوبنا.. بلوغ رحمه ومغفره وعتق من النار يا رحمن يارحيم.. كل سنه وأنتم طيبين".





"وقفة ناصية زمان" من ألحان وتوزيع آدم الشريف وكلمات أحمد مكى وهندسة صوتية طاهر صالح وهو العمل الذى حقق نسب مشاهدة مرتفعة، حيث بلغ عدد مرات مشاهدة الكليب على موقع "يوتيوب" أكثر من 43 مليون مشاهدة.

الكليب تشارك فى غنائه هدى السنباطى، وتقول كلمات الأغنية: "الدار أمان فاكرينه ولا نقول كمان.. وقفة ناصية زمان اديتنا إزاى نملك لسان موزون نلاغى الصايع والضايع والجينتل مان كله سيان فى جزء الثانية بنعرف مين جدع ومين جبان ومين غلبان وجن وقرد وبهلوان حتى الشقاوة على الناصية كان ليها أصول الخناق راجل لراجل مش راجل قصاد أسطول".

وكان قد شارك النجم أحمد مكى، متابعيه وجمهوره، بصورة له يظهر فيها بلوك جديد، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور إنستجرام، لتهنئة الجميع بأعياد شم النسيم، وظهر مكى فى الصورة التى نشرها وحصدت عشرات الآلاف من الاعجابات، وهو بـ "لحية" طويلة ويرتدى "باندانه" وسط الخضرة والمياه، وكتب "كل سنة وانتم طيبيين"، واستقبل مكى عشرات التعليقات من قبل متابعيه على الصورة خلال وقت قصير من نشرها، جاءت اغلبيتها بالتساؤل عن سر اللوك الجديد الذى ظهر به.





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وبدأ النجم أحمد مكى تحضيرات فيلمه الجديد ويحمل اسم مؤقت "مفيش مشكلة"، ليعود من خلاله مكى إلى السينما من جديد بعد غياب 7 سنوات، منذ أن قدم فيلم "سمير أبو النيل" الذى لم يحقق النجاح المتوقع وقتها.

ومن المقرر أن ينطلق تصوير فيلم "مفيش مشكلة"، بعد موسم عيد الفطر المقبل، ويجرى صناع العمل جلسات عمل للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم قبل إبرام تعاقدات الأبطال المشاركين فى الفيلم.





وقدم أحمد مكى آخر أفلامه "سمير أبو النيل" بمشاركة نيكول سابا ودينا الشربينى ومحمد لطفى وحسين الإمام، والذى دارت أحداثه فى إطار كوميدى حول الشاب البخيل سمير أبو النيل "أحمد مكي" الذى يقطن بحى شعبي، ونتيجة لبخله الشديد تقع له العديد من المفارقات والمشاكل مع أهل منطقته.

من ناحية أخرى، احتفل الفنان أحمد مكى مؤخرا بنجاح مسرحيته "حزلقوم" التى شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت فى فبراير الماضى على ‏مسرح أبو بكر الشدى بالعاصمة السعودية، وكانت آخر أعمال مكى فى الدراما التليفزيوينة مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.