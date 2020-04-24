شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين يسجل أغنية جديدة بعنوان "مركب الحياة".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون المطرب محمد شاهين مع الملحن وليد سامى، فى أغنية جديدة بعنوان "مركب الحياة"، من كلمات سارة سعيد، وتوزيع الموسيقى عمرو الخضرى، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع المقبل.

من ناحيه أخرى طرح شاهين "ألبوم" العام الماضى ضم أغنية "ابن عمى" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، و"ده اللى جاى"، كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما وغيرها.

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وتعاون شاهين فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أمير طعيمة، أحمد المالكى، صابر كمال، محمد النادى، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعى، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادى، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، ومحمدى.

الفنان محمد شاهين من مواليد عام 1995، وشارك فى الموسم العاشر من برنامج ستار أكاديمى، وحقق المركز الأول، وقدم بعد ذلك مع مينا عطا أغنيات ناجحة ومنها : "أنا الصاحب"، و"يلا يلا"، وحققت أغنياته نجاحا كبيرا بين الجمهور.