شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يهنئ جمهوره بالشهر الكريم بجوار مدفع رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب حكيم على تهنئة جمهوره بحلول شهر رمضان الكريم من خلال "فيديو"، ظهر بجانبه مدفع رمضان، وسط حالة من الفرحة بين متابعيه.

وكتب النجم حكيم، عبر حسابه بموقع انستجرام:" كل سنة وأنتم طيبين رمضان كريم عليكم ودايما متجمعين، وإن شاء الله هنعيد واحنا بأحسن صحة وحال".









يشار أن النجم حكيم أحيا حفل شم النسيم على ضفاف النيل وتمت إذاعة الحفل على قنوات on و dmc ومنذ ظهور حكيم على المسرح وتقديم فقرته الغنائية ليصبح بعدها الأكثر بحثا على جوجل ، وذلك فى الحفل الذى نظمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حكيم حرص على إشعال الأجواء الحماسية في الحفل بأغنياته التي يعشقها جمهوره وجاء نجاح الحفل بعد تصدره مؤشر البحث جوجل . وقدم خلال الحفل أشهر أغنياته مثل "رمضان كريم" وأغنيات ألبومه الجديد ؛ " الراجل الصح ، قلبي يا ناس ‏،سيبونا فى حالنا، ليلة بمبى، ،الجارسون، رقصونى ،آه بحبه ،الموضة ‏السنة دي، الصعيدي يا دولة.‏

Advertisements

يذكر أن نجوم الغناء حكيم ومحمد شرنوبى ومحمود العسيلى أحيوا حفل عيد ‏الربيع ، بدون جمهور بسبب الظروف التى تمر ‏بها البلاد إثر انتشار جائحة كورونا وتشجيعا من الشركة المتحدة ‏للخدمات الإعلامية للمواطنين للبقاء فى المنزل.‏