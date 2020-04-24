شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من انطلاق موسم رمضان 2020.. شاهد كواليس مسلسل "الاختيار".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المنتج الكبير تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقطع فيديو يوثق كواليس تصوير مسلسل "الاختيار"، بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض ضمن مسلسلات شهر رمضان 2020، ويجسد حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث".

ويظهر مقطع الفيديو الذى نشره تامر مرسى، عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، المجهود الكبير المبذول من أسرة مسلسل "الاختيار" لتصوير مشاهد العمل الفنى الذى ينتظره الجمهور بحماس، وكانت أغلب الكواليس المصورة فى الفيديو لمشاهد تم تصويرها فى الصحراء.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.













ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى الأول، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.















