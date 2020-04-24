ياسر جلال: روعة ديكور "الفتوة" جذبت السفراء والأجانب لزيارته

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وأضاف ياسر خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل: اكتشفنا أهمية وجود طبيب في موقع التصوير عندما سقط أحد أفراد العمل علي الأرض سقطة شديدة الخطورة أثناء تصويره للمشاهد، أدت إلى فقدانه للوعي، وكلنا أعتقدنا انه فارق الحياة إلا أن الإسعافات التي قدمها الطبيب له ساعدت على استعادة وعيه مرة أخرى، وبالفعل قد أنقذ حياته، لذا لابد من وجود طبيب دائما في مواقع التصوير حتى بعد انتهاء الأزمة.
واسترسل ياسر قائلاً: كان هناك الكثير من الزيارات لمواقع التصوير من قبل سفراء وأجانب ليشاهدوا ديكور العمل الذي كان مبهرًا للغاية، فالمسلسل يتحدث عن حقبة زمنية مهمة في مصر، ويوضح كيف كانت مصر وعادتها وتقاليدها حينها، فمن خلال المسلسل نسترجع شكل الحارة المصرية وشكل العلاقات الإنسانية وبعض الطقوس التي إنتهت مثل طقس البنات التي تأكل بواقي خبز العريس في صبحية عرسه، ظنا منهم أن تلك الطقس يجلب لهم لله العرسان.
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