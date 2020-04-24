شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال عن أحمد صلاح حسني: ممثل موهوب ودوره في "الفتوة" نقلة في مشواره والان مع تفاصيل الخبر
وقال ياسر جلال: هذه المرة الأولى التي يجمعني عمل مع الفنان أحمد صلاح حسني، فهو ممثل موهوب جدًا وسيكون دوره في مسلسل الفتوة نقلة كبيرة في مشواره الفني، فقد أصبحنا صديقين بعد مرور مشهدين فقط من العمل، فهو دائمًا كان يدعمني ويساندني، فوجوده في المسلسل هو بالفعل إضافة كبيرة .
وأضاف ياسر: "علاقتي بكل زملائي في الوسط الفني قوية جدًا، وتغمرني سعادة كبيرة حينما أجد أحد زملائي يثني علي عمل لي، فالتحية عندما تأتي من أهل مهنتك يكون صداها كبيرًا.
وأكد ياسر خلال اللقاء أنه ليس له أي علاقة بالسوشيال ميديا، وقال أنا لا أحب الشيء المزيف، وكوني أعين شخص يرد فقط علي رسائل المعجبين والمحبين هذا تزيف، فإما أن أرد بنفسي أو لا، وأنا بالطبع لا أستطيع الرد على كم الرسائل، وأتمنى أن القائمين علي السوشيال ميديا يقفون بجانب المواهب الشابة التي تحتاج إلى دعم، فهم يستطيعون أن يفرزوا بين الجيد والردىء ويستطيعون أن يجعلوا الموهوبين نجوما.
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