شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصوير "سكر زيادة" حتى بداية الأسبوع الثانى من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل بطلات "سكر زيادة" تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى لبنان، حيث يتبقى 8 أيام تصوير على الانتهاء من آخر المشاهد، على أن يستمر التصوير طوال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وبعد الانتهاء من العمل تعود كل أسرة المسلسل إلى القاهرة بعد قضاء أكثر من 3 أشهر فى لبنان.

وتصور بطلات المسلسل المشاهد مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا سواء بتعقيم مكان التصوير أو ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة للمتواجدين فى "اللوكيشن"، وذلك بعد الانتهاء من معظم الأحداث خلال الفترة الماضية وبعدها توقف التصوير أسبوعين للوقاية من كورونا وعاد مرة أخرى بتصريح من السلطات المعنية.

مسلسل "سكر زيادة" يجمع النجمتين نادية الجندى نبيلة عبيد للمرة الأولى بعد سنوات من المنافسة فى السينما خلال الثمانينيات، وقد تم شراء حقوق الفورمات من ديزني العالمية عن مسلسل "Golden Girls" وكتب له السيناريو والحوار أمين جمال وورشته، ويخرجه وائل احسان ويضم قائمة كبيرة من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

مسلسل "سكر زيادة" يشارك فى بطولته سميحة أيوب وهالة فاخر، وتضم قائمة ضيوف الشرف أحمد السقا، روجينا، جومانا مراد، معتصم النهار، لقاء الخميسى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادى مهنى، خالد أنور، سليمان عيد، شيماء سيف، مى الغيطى، طارق عبد العزيز، انجى على، عمر زهران، خالد أنور، أميرة هانى.