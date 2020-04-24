شكرا لقرائتكم خبر عن نور تهنئ جمهورها بشهر رمضان: "يارب نهون عليكوا قاعدة البيت بمسلسل البرنس".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية نور، جمهورها بمناسبة شهر رمضان الكريم، وتمنت لهم السعادة بمناسبة الشهر الكريم وخلال مشاهدتهم لمسلسل البرنس، التى تشارك فيه مع النجم محمد رمضان، ونشرت نور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، لتوجيه التهنئة للجمهور، داعيه إياهم الاستمتاع بمشاهدة مسلسل البرنس.

وقالت نور، فى المقطع المصور، "رمضان كريم كل سنة وأنتوا طيبين يارب.. يارب رمضان يعود عليا وعليكو وعلى كل الناس بالخير والبركة ويكون شهر فضيل ويكون شهر حلو ويديكو راحة نفسية وفرح.. ويارب نكون احنا بنهون عليكوا شوية فى مسلسل البرنس فى القاعدة فى البيت دى".

وأضاف "كلنا قاعدين فى البيت وكلنا محتاجين نشوف حاجات حلوة.. يارب مسلسل البرنس يعجبكو وشخصية علا فى مسلسل البرنس كمان تعجبكو.. مستنيه رأيكو مستنيه تقولولى إيه اللى عاجبكوا وإيه مش عاجبكو ويارب كل حاجة تعجبكو إن شاء الله".

وتابعت "وأنا بشكركو على التفاعل اللى حصل فى الفترة الأخيرة.. ميرسى جدًا على اهتمامكم أنا بشكركو جدًا.. بتدونى معنويات حلوة كده بتبسط وبفرح لما بلاقى الحب ده والاهتمام ده.. بجد بشكركو ويارب أنا بدورى ممكن أقدملكو إنشالله لو حاجة بسيطة".





وقبل عدة أيام، كانت قد نشرت النجمة اللبنانية نور صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، وعلقت نور على الصورة التى نشرتها عبر حسابها على تويتر: "من كواليس ومراحل تحضير مسلسل رمضان القادم البرنس".

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من ناحية أخرى انتهى فريق العمل من تصوير المسلسل نهائياً بعدما استغرق التصوير 3 أشهر، صورت من خلالها أسرة المسلسل فى أماكن متفرقة فى القاهرة ومنها مدينة الإنتاج الاعلامى، أكتوبر، شوارع خارجية، مصر الجديدة، بالإضافة لعدة أماكن شعبية وأخرهم الكيت كات.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.

وكانت النجمة اللبنانية نور، قد كشفت أن اسمها الحقيقى هو ماريان، وأنها متجوزة ولديها طفلان هما ليوناردو وليديا، كاشفة عن دورها فى مسلسلها الجديد "البرنس" أمام النجم محمد رمضان، المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2020، مؤكدة أنها ستؤدى شخصية "علا" خلال أحداث المسلسل.

وكشفت نور، عن أغرب موقف حدث لها عند مجيئها إلى مصر، ردا على سؤال أحد متابعيها عبر أسئلة ستورى إنستجرام، قائلة: "كان فى أغنية لبنانية للفنان وليد توفيق بيقول فيها (على كوبرى 6 أكتوبر أنا شفت غزال متحير)، كنت بسمعها طول عمرى (على كوبرى ستك توبر) ومفهمتش الأغنية غير لما جيت مصر".

وأشارت نور، إلى أن فيلم "شورت وفانلة وكاب" أمام أحمد السقا وشريف منير، هو العمل الذى كان سببا فى شهرتها الفنية، وأن أغنية "نور عينى" هى أكثر الأغانى التى تحب سماعها للنجم تامر حسنى، وأكثر أغنية تحبها لمصطفى قمر هى أغنية فيلم "أصحاب ولا بيزنس".