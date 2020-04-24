شكرا لقرائتكم خبر عن الخريطة البرامجية للقناة الأولى فى رمضان بعد تطوير ماسبيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت القناة الأولى الخريطة البرامجية لها خلال شهر رمضان الكريم، وتشمل مسلسلات كانت لسنوات حصرًا على الفضائيات، لكن بعد تطوير ماسبيرو بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، تضمنت الخريطة مسلسلات عرض أول، أبرزها "خيانة عهد" للنجمة الكبيرة يسرا، و"فرصة تانية" بطولة النجمة ياسمين صبرى، و"لما كنا صغيرين" بطولة النجوم ريهام حجاج وخالد النبوى ومحمود حميدة.

وتنوعت الخريطة البرامجية للقناة الأولى بين مسلسلات درامية وبرامج دينية وبرامج طبخ، البرامج الدينية تضمنت برنامج الدكتور سعد الدين الهلالى ، وبرنامج "مصر أرض الأنبياء" للشيخ على جمعة، أما برامج الطبخ منها برنامج "أكل أمى" ، بجانب برنامج التاسعة للإعلامى الكبير وائل الإبراشى.

وقال الإعلامى وائل الإبراشى، إن اليوم الخميس يشهد مرور شهرين على تطوير مبنى الإذاعة والتليفزيون "ماسبيرو"، والمحتوى الذى يتم تقديمه للمشاهدين للشاشة العريقة، وتابع: "منذ شهرين ونحن نقدم محتوى متطورًا وحققنا نجاحًا كبيرًا، وحتى إن كان هناك من يختلف معنا فى التطوير نحترم رأيه ونستفيد منه.. صديقى هو من أهدى إلى عيوبى".

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وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن المنظومة القائمة على تطوير المحتوى لا تتبنى مبدأ "العنجهية"، أو التعصب، كون ذلك يهدم ولا يبنى بل نتعامل بهدوء شديد ونستفيد من الذي يشيد بنا أو ينتقدنا، وتابع: "حتى الذين شنوا علينا حملات بعضها تلقائية ونقية وأخرى غير ذلك، نحترم كل من قام بحملات ضدنا سواء كانت نقية أو غير ذلك".

وشدد الإعلامى وائل الإبراشى، على أن القناة الأولى المصرية لن تنحاز إلا للمشاهدين، وستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم كل ما هو أفضل ويحظى برضى المصريين والمشاهدين، وتابع: "وسنقدم لكم أفضل ما نستطيع.. إنحيازنا الأساسى للمشاهد".