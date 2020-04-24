بعد زواج فاشل من أحمد عز... ما الذي جمع أنغام وزينة من جديد؟



كشفت الفنانة أنغام، عن تعاونها مع الممثلة زينة في موسم دراما رمضان 2020 من خلال أغنية "كنا بنضحك"، التي تغنيها شارة لمسلسل "جمع سالم".

أنغام، نشرت بوستر الأغنية عبر صفحتها الشخصية بموقع تويتر، وعلقت عليه قائلة: كنا بنضحك تتر مسلسل جمع سالم بطولة زينة.



وكانت الفنانة زينة، قد شاركت جمهورها صورة لأنغام، وعلقت عليها قائلة: نجمة مصر والوطن العربي أنغام بحبك وبحترمك وبشكرك وفخورين إنك مصرية، ودايما مغردة في حياتنا وأعمالنا التي تزيد ببصمة صوتك وروعة إحساسك أنغام نجمة مصر والوطن العربي.

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وتعاونت زينة مع أنغام للمرة الأولى في ماراثون دراما رمضان 2018 في مسلسل" ممنوع الاقتراب أو التصوير" عندما قدمت أنغام شارة المسلسل بأغنية "100 صورة" وقامت زينة وقتها باقتباس بعض كلمات الأغنية " أنا اللي بعيش مع خوفي ومن جوايا مهزوزة، ورغم عذابي وظروفي في ناس بتشوفني محظوظة".



يذكر أن انغام وزينة يجمعهما زواج فاشل بالممثل احمد عز، وقد ساندت انغام زينة في ازمتها، ونشأت بينهما صداقة ترجمت بتعاون فني.