بعد تأجيل مسلسله.. ماذا يفعل مصطفى شعبان في رمضان؟

خرج النجم مصطفى شعبان لأول مرة منذ ثماني سنوات من السباق الرمضاني، بعد تأجيل مسلسله «حتى لا يطير الدخان» المأخوذ عن رائعة الروائي الكبير إحسان عبدالقدوس، والذي كان من المقرر عرضه في رمضان المقبل، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، ويشاركه بطولته ريهام عبدالغفور، وحسين فهمي، وسمر مرسي.

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وغرد مصطفى شعبان عبر تويتر: « رمضان كريم ‬عليكم وعلينا كلنا، إن شاء الله ربنا يتقبل منا صالح الأعمال ويلطف بينا وبلدنا والإنسانية كلها، ده يمكن أول رمضان من ٨ سنين ماعنديش مسلسل، رمضان بالنسبة ليا هايكون عبادة ومتابعة بعض الأعمال الدرامية ونتناقش فيها، وإنتو رمضانكو إزاى؟».

يذكر أن آخر أعمال مصطفى شعبان الدرامية في آخر سنوات، كان مسلسل «أبو جبل» عام 2019، ومسلسل «أيوب» عام 2018، ومسلسل «اللهم إنى صائم» عام 2017، ولاقت جميعها نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.



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