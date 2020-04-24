احمد عدوية بعد «إهانته للدين»: سامحوني والنبي

قدم الفنان الشعبي أحمد عدوية اعتذاراً للجمهور عامة والفنان اللبناني وليد توفيق على وجه الخصوص بعدما أقدم على الإساءة للدين على الهواء خلال مشاركتهما في برنامج وائل الإبراشي.

قال أحمد عدوية «حصل مني لفظ غصب عني على الهواء سامحوني يا إخوانا إنتو جمهوري سامحوني والنبي وحبيبي يا أستاذ وليد توفيق حبيبي إنت طبعاً وعشرة عمر والعالم العربي والأوروبي ياما لفيناه سوا».

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فيما كشف عدوية عن السبب قائلاً: إن «الخادمة في منزله هي من تسببت في انفعاله حيث كانت تعطيه فنجان القهوة فسقط عليه خلال الغناء، وهو الأمر الذي جعله ينفعل ويسب الدين».

وكان أحمد عدوية قد تشارك أداء أغنية مع الفنان وليد توفيق على الهواء مباشرة خلال مشاركتهما في برنامج مصري وأساء للدين، وهو الموقف الذي سبب حرجاً للمذيع والقناة.



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