احمد السقا: أولادي وحشوني وأجريت تحليل كورونا مرتين

كشف الفنان أحمد السقا كواليس برنامجه الرمضاني بالتعاون مع رزان مغربي «اغلب السقا»، والذي يذاع على قناة «إم بي سي مصر»؛ مؤكداً أن البرنامج يحمل جزءاً كبيراً من التشابه مع شخصيته الحقيقية.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» تقديم شريف عامر: «كنت أدخل الحلقة مثل الضيف، دون علمي بالمسابقات والألعاب الموجودة بها، وهذا يعطي مصداقية أكبر للبرنامج».

وتابع: «كنت بتغلب بمزاجي في بعض الحلقات»؛ لافتاً إلى أنه في حال بذل المجهود الذي قام به خلال تصوير البرنامج في أي مسلسل؛ لانتهى منه خلال أسبوعين.

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وأوضح أن البرنامج مر بظروف صعبة بعد أزمة كورونا، وتوقف عن التصوير لمدة 17 يوماً في بيروت؛ لافتاً إلى أنه كان رافضاً للبرنامج في البداية، لكن بعد مشاهدته للفورمات وافق وسافر إلى بيروت لبدء التصوير.

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كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في مواجهة أزمة كورونا؛ مؤكداً: «أجرينا تحليل كورونا مرتين، وطلبت إجراءه للمرة الثالثة في الوقت الحالي».

طمأن «السقا» والدته وزوجته على صحته؛ مضيفاً: «أتمنى العودة إلى مصر سريعاً، لكنني بخير فأولادي وحشوني».

ولفت إلى أنه بذل مجهوداً بدنياً وذهنياً كبيراً في برنامج «اغلب السقا»؛ مما أدى إلى نقص وزنه بشكل كبير.

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ولفت «السقا» إلى أنه يتخذ كل الإجراءات الاحترازية خلال التصوير، من خلال التعقيم والتطهير بالماء والصابون والكحول.

