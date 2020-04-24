صور: هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها إيلا في الحجر الصحي



احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ابنتها إيلا التاسع، في حديقة منزلها، حيث نشرت صورة للصغيرة وهي ترتدي كمامة.



وتمنت نانسي لإيلا وهي ابنتها الوسطى عاماً سعيداً، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "كل عيد وإنت قمري.. كل عيد وإنت أول أفكاري.. كل عيد وإنت مصدر سعادتي.. كل عيد وإنت أجمل أعيادي.".



يذكر ان نانسي نفت قبل أيام أن تكون حاملاً بطفلها الرابع، وهو خبر أكده المنتج صادق الصباح، الذي قال في مقابلة له، إن نانسي لم تشارك في مسلسل " سكر زيادة" كضيفة شرف، واكتفت بغناء شارة المسلسل بسبب حملها، وهو ما سارعت إلى نفيه، مؤكدة أنها تكتفي ببناتها الثلاثة.

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يذكر أن نانسي ستحل ضيفة الحلقة الاولى على برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" الذي تقدمه سيرين عبد النور مع أحمد فهمي عبر شاشة MBC.