على طريقة «كيد النسا» سمية الخشاب تقع ضحية لمقلب فيفي عبده وتسجل موقفًا غريبًا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لضحايا مقالب الفنانة فيفي عبده في برنامجها “خلي بالك من فيفي”، والمذاع عبر فضائية MBC مصر.

بداية المقلب مع سمية الخشاب، كانت مع أمن البوابة الإلكترونية والذي طلب منها المرور أكثر من مرة بسبب إنذار الجهاز لتتساءل بعدها :”أنا داخلة سفارة”، وان ظهور الفنانة فيفي عبده لها بمثابة طوق نجاة لها.

واستعادت سمية الخشاب، وفيفي عبده، ذكريات مسلسلهما القديم “كيد النسا”، والذي عرض قبل سنوات على أجزاء، وبدأتا في ترديد عبارات المسلسل الشهيرة.

سمية الخشاب، واجهت فقرة “مس الجن”، التي تقدمها إحدى خادمات فيفي عبده، وتدعي أنها مصابة بمس جن، فقامت باحتضانها وطلبت “فوطة”، لتضعها في فمها حتى لا تقوم بالضغط على لسانها.

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وقامت سمية باحتضانها للتخفيف عنها نوبة الصرع الذي تعرضت له، قبل أن تقوم الخادمة بحملها في نهاية الفقرة.

كما سجلت سمية موقفًا غريبًا بعد اكتشافها مقلب فيفي عبده، والذي كشفت عنه الأخيرة بسبب زغرودة، لتدخل سمية الخشاب في نوبة ضحك شديدة وتجلس معها أرضًا.

واعتمدت فيفي عبده، في البرنامج على فكرة الكاميرا الخفية، ولكن بطريقة مختلفة في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.

وكان ضيف الحلقة الأولى من البرنامج الفنانة زينة، والتي تعرضت لإصابة خلال فقرة “مس الجن” بعد سقوطها أرضًا وإصابة قدمها.