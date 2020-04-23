كورونا يعيد "ستيفن هوكينج" للواجهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يواجه العالم أزمة تناقص في أجهزة التنفس الصناعي التي تستخدم في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
ودفع هذا الأمر عائلة الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينج للتبرع بجهاز التنفس الصناعي الذي كان يستخدمه لمستشفى بابورث بمدينة كامبريدج، ما أعاده إلى واجهة الأخبار مرة أخرى.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن العائلة قررت ذلك كنوع من رد الجميل للمستشفى الذي سانده في مرحلة صعبة من حياته.
وقضى هوكينج حياته في تقصي نشأة الكون وأصيب بعمر 21 عاما بمرض التصلب الضموري العضلي وتوفي على أثره عام 2018.
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