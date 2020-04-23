موقع “الخليج 365” ينفرد بقصة زواج جيهان خمّاس وأنور نور في زمن كورونا

منذ 13 عاماً لم يغب المنتج مروان حداد، عن شهر رمضان المبارك، حيث حقق في الأعوام الماضية نجاحات كبيرة فاقت التوقعات، بالاضافة الى انه كان يعمل على عدة مشاريع درامية للشهر الفضيل، لكن اضطر الى تأجيلها بسبب فيروس كورونا.

يبدو أن المنتج مروان حداد يرفض الغياب عن الجمهور في شهر رمضان، حيث ابتكر أسلوباً جديداً للتواصل مع المتابعين من خلال عرض مسلسل بعنوان “يا دللي يا انا” حصرياً على قناة شركة مروى غروب على يوتيوب.

المسلسل بطولة جيهان خمّاس وانور نور، كتابة رازي وردة، اخراج مكرم الريس، وهو من النوع “رومانتيك لايت كوميدي” تدور أحداثه حول رجل وامرأة متزوجين لديهما مشاكل عديدة ولكن يضطران للالتزام بالحجر المنزلي في نفس البيت بسبب فيروس كورونا، فكيف سيمضيان وقتهما في ظل مشاكلهما، واين سيصلان في النهاية؟

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المسلسل مؤلف من ثلاثين حلقة، سيعرض يومياً طيلة شهر رمضان على قناة مروى غروب عبر موقع يوتيوب، الساعة الخامسة بعد الظهر. انتاج مروى غروب.

يقول مروان حداد في تصريح لموقعنا الى ان التجربة جديدة وكان يتمنى ان ينفذها منذ زمن لأن كل شيء سيصبح أونلاين على المدى الطويل.

نذكر ان جيهان خمّاس وأنور نور تألقا في مسلسل “الباشا” حيث شكلا ثنائياً مميزاً وأحبهما الجمهور مع بعضهما، ولا شك في أنها خطوة ذكية من المنتج مروان حداد ليعيدهما الى الشاشة مع بعضهما.