نجوم سيتركون فراغا في رمضان بسبب قلب الموازين الدرامية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غياب كبير وغير مسبوق لعدد ليس بقليل من نجوم الدراما السوريّة عن الشاشة الرمضانيّة هذا العام لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بالإنتاج ومنها ما جاء بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي قلب الموازين الدراميّة لهذا العام، وطرح العديد من المسلسلات المنتظرة خارج السباق الرمضاني نتيجة الحجر الصحي المتبع في معظم دول العالم والذي أثر على الإنتاج الفني.

الهيبة يغيّب 3 نجوم

أبرز النجوم الغائبين هذا العام الفنانة السورية منى واصف، والذي يأتي غيابها الأول بعد سنوات طويلة من الحضور بعد توقف تصوير مسلسل "الهيبة" بجزئه الرابع. وتسبّب هذا العمل نفسه بتغييب الفنان تيم حسن والفنانة ديمة قندلفت أيضا.

وكان فريق العمل قد قطع شوطا كبيرا من مرحلة التصوير لكن ظروف الحماية والوقاية من فيروس كورونا كانت السبب في توقف التصوير، خاصة وأنه يقوم على المشاهد الخارجية بدرجة كبيرة، إضافة إلى القتال والمعارك وهو ما لم تتمكن الشركة المنتجة من تجاوز معضلته خاصة وأن منى واصف كانت مقيمة في سوريا ولا يمكنها السفر إلى لبنان بعد إغلاق الحدود بسبب أزمة كورونا.

قصي خولي ونادين نسيب نجيم

كذلك منع فيروس كورونا المستجد النجم السوري قصي خولي من الحضور في مسلسل "2020" إلى جانب النجمة اللبنانية نادين نجيم بعد أن بيّن المنتج صادق الصبّاح أن المسلسل أُنجز من مشاهده نسبة كبيرة، لكن التصوير تم في حارة بُنيت خصيصا له، وهذا الأمر يقوم على المشاهد الحيّة لذلك تم تأجيله، وبحسب المتابعين فإن غياب نادين نجيم قد يُشكل فراغا للمشاهدين الذين اعتادوا على ظهورها بأعمال جميلة لست سنوات متتالية.

كما سيكون النجم السوري محمود نصر خارج الموسم الدرامي لرمضان المقبل إلى جانب النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بعد أن أعلن صاحب شركة "إيغل فيلمز" المنتج جمال سنان تأجيل عرض "دانتيل" إلى ما بعد شهر رمضان، كاشفا عن أن السبب وراء ذلك هو عدم إنجاز التصوير وتعذر تسليم الحلقات بسبب انتشار فيروس كورونا. وكان آخر عمل لنصر هو المسلسل التاريخي "ممالك النار" الذي عُرض مؤخرا على قناة "إم بي سي".

شارع شيكاغو

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أيضا تسبب مسلسل "شارع شيكاغو" بتغييب عدد من النجوم منهم سلاف فواخرجي، وعباس النوري، وشكران مرتجى، ونظلي الرواس، حيث كان عملهم الوحيد لرمضان 2020 ولم يستطع فريق العمل من الاستفادة من قرار السماح بالتصوير بعد توقفه ضمن إجراءات احترازية مشددة؛ لأن المتبقي من زمن التصوير يتجاوز الثلاثين يوما وهو ما أدى إلى غيابه عن المنافسة في الموسم الرمضاني.

غياب لأسباب فنية

وكان النجم السوري عبد المنعم عمايري قد أعلن في إطلالة له مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي غيابه عن الموسم الدرامي الحالي، موضحا بأنه لم يتوقف عن الظهور في الأعمال الدرامية منذ 25 عاما، وأن آخر مسلسل شارك فيه هو "ممالك النار".

وستغيب أيضا النجمة السورية كندا حنا عن السباق الرمضاني بعد أن كان آخر أعمالها مسلسل "ممالك النار" وهو عمل تاريخي تدور أحداثه حول فترة من فترات الأمة العربيّة بين المماليك والعثمانيين.

كذلك يغيب الفنان السوري أيمن رضا عن الشاشة في الموسم الدرامي الحالي بعدما لم يوفق بنص أو عمل يحقق له الشروط الفنية التي يرغب بها.

أيضا كشفت النجمة دانا مارديني في تصريح لها مؤخرا عن غيابها في رمضان المقبل، موضحة أنها اعتذرت عن عدة أعمال لمدة سنتين بسبب رغبتها في العودة عن طريق أدوار جديدة وقوية، خصوصا بعد الشخصية التي أدتها في مسلسل "تانغو" إخراج رامي حنا وتأليف إياد أبو الشامات.