محمد رمضان يصدم أشقاءه في مسلسل "البرنس"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أصبح اسم مسلسل "البرنس" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري محمد رمضان ويبدأ عرضه في أول أيام شهر رمضان حديث الجمهور، حيث يحظى الفنان المصري بشعبية كبيرة تجعل الكثيرين ينتظرون أعماله خاصًة أنه أصبح مُقلًا في الأعمال السينمائية ويركز على عمل درامي كل عام في رمضان إضافة إلى الأغاني التي يطرحها.

ويكشف موقع "فوشيا" في السطور التالية تفاصيل أوائل حلقات مسلسل البرنس، حيث يصدم الفنان أشقاءه بواقعة يفعلها والده وتتسبب في مشاكل عديدة بينهما؛ إذْ تدور الأحداث في إطار الدراما الاجتماعية من خلال عائلة البرنس ويجسد محمد رمضان دور "رضوان البرنس"، ويعمل "سمكريا" في ورشة والده الذي يقوم بدوره الفنان المصري عبدالعزيز مخيون، إلى أن يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والده.

ويشهد مسلسل "البرنس" وجود 6 أشقاء في عائلة "البرنس" التي يقودها محمد رمضان؛ إذْ يقوم بأدوار أشقائه الفنانون إدوارد، وأحمد زاهر، ومحمد علاء، وريم سامي، وأحمد داش، وأحمد فهيم، وتبدأ حلقات المسلسل بوجود كبير العائلة عبدالعزيز مخيون في ورشة سمكرة السيارات ودهانات "الدوكو" داخل إحدى الحارات الشعبية البسيطة.

ويرث محمد رمضان خلال أحداث حلقات المسلسل المهنة من والده ويعيش في جو عائلي بسيط مع عائلته إلى أن يتوفى والده، ومع الحلقة الثالثة يشهد "البرنس" مفاجأة تقلب الأحداث؛ إذ تظهر وصية الوالد "عبدالعزيز مخيون" وهي تمليك الورشة لمحمد رمضان فقط دون أشقائه؛ ما يقلب شأن العائلة رأسًا على عقب وتدور بينهما العديد من الصراعات.

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من جانبه وصف محمد رمضان مسلسل "البرنس" قبل ساعات من عرضه بأنه سكون مسلسلًا لن ينساه التاريخ؛ إذ نشر صورة جديدة من كواليس التصوير وذلك عبر موقع "إنستغرام" وعلق: "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم بكرة إن شاء الله هتتعرفوا على الراجل ده رضوان البرنس.. ثقة_فى_الله_نجاح لن ينساه التاريخ".

يُذكر أن محمد رمضان انتهى من تصوير مسلسل "البرنس" قبل أيام من عرضه في رمضان، وهو من بطولته ويشاركه نجلاء بدر، روجينا، أحمد زاهر، نور، إدوارد، وغيرهم، ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.