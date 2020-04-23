نوال الزغبي تخوض دراما رمضان بـ"إتحاربت".. وتحمس الجمهور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي اليوم الخميس شارة مسلسل "سلطانة المعز" والتي حملت عنوان "إتحاربت" وهي من كلمات تامر حسين، ألحان تامر علي وتوزيع أحمد إبراهيم.

واتفق منتج العمل ممدوح شاهين مع الزغبي على غناء شارة المسلسل وحصل على موافقتها، وقامت بتسجيل العمل في أحد الاستوديوهات اللبنانية. وكتبت نوال الزغبي في الفيديو الذي نشرته على صفحتها بموقع تويتر، أرفقته بجزء من أغنية تتر مسلسل سلطانة المعز خلال تسجيله: "ناس كتير مزيفة".

وكشفت نوال بعضا من كلمات الأغنية:"الحياة مليانة ظلمة وناس كتير مزيفة.... ناس ما يتوصفوش بكلمة والأمان بنا اختفى".

وعلق عدد من الفنانين على الفيديو من بينهم الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن والتي كتبت: "صوتك إضافة لأي عمل حبيبتي".

وردت نوال الزغبي على ماغي بو غصن قائلة: "حبي ماغي القلب الكبير والنفسية الحلوة شكرا يا صديقتي وحبيبتي وناطرة مسلسلك على نار واكيد رح يكون روعة".

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واللافت، أنه منذ أن نشرت نوال الزغبي الشارة عبر منصات التواصل الاجتماعي حتى انهالت التعليقات المباركة بهذا العمل، معتبرين أن بصمتها في هذه الشارة شوقتهم لمتابعة المسلسل الذي هو من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير في حين يلعب دور البطولة كل من غادة عبد الرازق، ومحمود عبد المغني، ومحمد لطفي، ومحمد شاهين، ودينا، ومحمود البزاوي، وحسن حسني، ومي الغيطي، ومحمد حاتم، وانتصار.

كما رأى البعض أن الأغنية فيها الكثير من الإبداع بالتوزيع الموسيقى والكلمات فضلا عن أدائها الذي يلامس القلب، مؤكدين أن صوتها يحمل في هذا العمل الكثير من الشجن، والمعاناة من الناس المزيفين الذين يحاولون محاربة الطيبين وكيفية البقاء ومحاربة كل المآسي.

تجدر الإشارة، إلى أن نوال الزغبي تعيد تجربتها مع شارات المسلسلات المصرية للمرة الثانية، بعدما حققت نجاحا لافتا بغناء شارة مسلسل "لأعلى سعر" قبل عامين والتي حملت في ذلك الوقت عنوان "الناس العزاز"، وهو من بطولة نيلي كريم وظافر عابدين.

وبعيدا عن الدراما المصرية، أدت الزغبي شارة مسلسلي "كاراميل" و"بروفا" من إنتاج شركة إيغل فيلمز وبطولة الفنانة ماغي بو غصن.