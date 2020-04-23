كاريس بشار في رمضان.. قمر "سوق الحرير" ونجمة "هواجس عابرة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أن كانت النجمة السورية كاريس بشار تستعد للمنافسة في رمضان 2020 بمسلسل "سوق الحرير" فقط فوجئت بعرض مسلسلها "هواجس عابرة" الذي تم تصويره قبل عامين وعرض مرة واحدة على قناة مشفرة لم يتسن للجمهور متابعته لتصبح إطلالتها عبر عملين مختلفتين من ناحية القِصة والزمن والشخصيتين في الموسم الدرامي الحالي.

وبالعودة إلى "سوق الحرير" سيناريو وحوار حنان حسين المهرَجي، وإخراج الأخوين بسّام ومؤمن الملاّ، فإنه يتناول الحياة في مدينة دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي، بين عامي 1950 و 1960، ويسلط الضوء على حالات إنسانية واجتماعية سورية.

وتشارك بشار في بطولة العمل إلى جانب النجمين بسام كوسا وسلوم حداد، وتجسّد شخصية "قمر" وهي إحدى زوجات عُمران الذي يؤدي دوره بسّام كوسا، حيث تشهد أحداث المسلسل مواقف طريفة في تعامل الزوجات"الضرائر" مع بعضهن البعض بشكل مختلفٍ عمّا يرد في الدراما، فهن بحسب تصريح كاريس لإحدى وسائل الإعلام "صديقات مقرّبات يُحسنَّ معاملة بعضهنّ، إلى أن تتمكن قمر من إشعال نار الفتنة بينهن؛ ما يؤدي إلى حدوث مناوشات وأحداث مشوّقة وطريفة".

وتعدّ الفنانة السورية أن عناصر قوة "سوق الحرير"، تكمن في تنوع الأحداث والأمكنة، إضافة إلى تنوع جنسيات الشخصيات من سوريا وتونس ومصر والأردن؛ ما سيشكل عامل جذب إضافيا.

وكما كل الأعمال التي لم ينتهِ تصويرها قبل جائحة فيروس كورونا المستجد فقد واجه فريق العمل صعوبة في استكمال التصوير بسبب الإجراءات والقرارات الاحترازية للوقاية من انتشاره؛ الأمر الذي أدى إلى توقفه ما يقارب الأسبوعين إلى حين استكمالها بعد قرار وزارة الإعلام السورية بالسماح للأعمال بمتابعة تصوير أعمالها وفق إجراءات وشروط حددتها في بيان لها.

ليعود المسلسل للمنافسة في الموسم الدرامي، ويستكمل تصوير مشاهدة الأخيرة قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة.

والعمل من بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية أبرزهم بسام كوسا، سلوم حداد، أسعد فضة، عبد الهادي الصباغ، كاريس بشار، فادي صبيح، نادين تحسين بك، قمر خلف، وفاء موصللي، ميلاد يوسف، فاديا عزّام، وبمشاركة نهال عنبر من مصر وغيرهم.

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هواجس عابرة

كذلك ستطل كاريس بشار في مسلسل "هواجس عابرة" الذي تقرر عرضه في رمضان الحالي، وهو عمل اجتماعي كوميدي يتألف من حلقات منفصلة متصلة، ويرتكز على حكايات عديدة بأسلوب بسيط، حيث يتناول مجموعة شخصيات يجمعها طابق مشترك في مبنى، حيث يضم (استديو للتصوير الفوتوغرافي، صالونا للتجميل، عيادة طبيب أسنان، شقة سكنية) ولكل مكان وشخص هواجسه الخاصة.

وتؤدي بشار فيه شخصية "أروى" الفتاة الجميلة والهادئة والصبورة التي تعاني من زوجها الاتكالي.

والعمل من بطولة كاريس بشار وجيني اسبر وخالد القيش، وأحمد الأحمد، ومهند قطيش، وفادي صبيح، ونادين تحسين بك، وهو من إخراج مهند قطيش وتأليف مهند قطيش وحسن مصطفى وإنتاج شركة حاتم للإنتاج الفني.

يشار إلى أن الفنانة السورية كاريس بشار شاركت في الموسم الرمضاني الفائت 2019 من خلال مسلسل "مسافة أمان" من تأليف إيمان سعيد وإخراج الليث حجو والذي لعبت بطولته إلى جانب نادين تحسين بك وعبد المنعم عمايري، وسلافة معمار وهيا مرعشلي وأنس طيارة وقيس الشيخ نجيب وجرجس جبارة وحلا رجب وغيرهم من الممثلين والنجوم السوريين. كما شاركت في بطولة مسلسل "سلاسل دهب" البيئي الشامي.