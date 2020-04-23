رامي صبري يهنئ جمهوره بشهر رمضان

هنأ الفنان رامي صبري، جمهوره، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، ونشر صورة عبر حسابه بـ"إنستغرام".
وعلق "رامي"، على الصورة قائلًَا: "كل سنة وإنتم طيبين ورمضان كريم، وإن شاء الله على آخر رمضان مفيش كورونا".
ويغني رامي صبري "غريب الحب" لمسلسل "فرصة تانية" المقرر عرضه في شهر رمضان، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع نادر حمدي.
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