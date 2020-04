سمية الخشاب تبهر متابعيها بتقليد سيلين ديون

نشرت الفنانة سمية الخشاب فيديو عبر حسابها على Tik Tok قلدت فيه أداء المطربة العالمية سيلين ديون في أغنية "My Heart Will Go On" من فيلم "تيتانيك".

استخدمت سمية مجفف الشعر لمنح شعرها نفس التأثير الذي ظهرت به سيلين ديون في فيديو الأغنية، حيث كان شعرها يتطاير إلى الخلف.

وعلقت قائلة "سوف يذهب قلبي على إصدار Somaya ???? أنا eline سيلين ديون تيكتوك: سمية الخشاب"

وتشارك سمية الخشاب في مسرحية يا «تصيب يا تخيب» بطولة أحمد آدم، سامح حسين، حجاج عبد العظيم، مروة عبد المنعم، مصطفى هريدى، وهى من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، موسيقى وألحان هيثم الخميسي وإخراج محسن رزق، ولكن متوقف عرض المسرحية لحين زوال وباء فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن سمية الخشاب طرحت مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على‎ Youtube ‎كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" التي تروج لها منذ فترة.

