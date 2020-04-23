شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن من نوع جديد بـ فيلم Extraction الجديد كريس هيمسورث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ بدء الإعلان عن فيلم Extraction الجديد، وبدأ العديد من متابعى بطل العمل النجم العالمى كريس هيمسورث، فى مشاهدة الفيديوهات الترويجية للعمل بالإضافة إلى أى من الأخبار التى تنشر حول العمل الجديد، الذى يدور فى إطار أكشن ودراما، الفيلم الجديد وصلت مدته إلى ساعة و34 دقيقة، كما أن الفيلم حصل على تقييم وصل إلى %61 على موقع Rotten Tomatoes، وسيصل منصة البث غدا 24 أبريل الجارى.

وتميز الفيلم الجديد Extraction بالعديد من الجوانب التى تساعد العمل على النجاح، أولها كاتب السيناريو جو روسو، الذى اشتهر بـ سلسلة Avengers، الذى كان يقو ببطولتها هيمسورث، حيث إن قصة الفيلم مسلية بشكل كبير، وابتعدت كل البعد عن الملل، والتكرار، وذلك بناءً على رواية مصورة قام بتأليفها منذ حوالي عشر سنوات بالتعاون مع أندي بارسك، وطرحت تحت اسم Ciudad.

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أما عن الإخراج فـ كان من نصيب المخرج سام هارجريف، ويعد هذا العمل هو الأول له فى فئة الأفلام الروائية الطويلة، والسادس لـ مجموع الأفلام التى قام بـ إخراجها، حيث إن له 5 أفلام قصيرة، آخرها كان The Shoot، الذى طرح العام الماضى، جنبًا إلى عمله كـ مصمم حركة فى عدة من الأعمال، أهمها سلسلة Avengers.

ولذلك إتعاون الثلاثى هيمسورث، وروسو، وهارجريف، أدى إلى صنع فيلم أكشن متميز، أول العوامل التى ستؤدى إلى نجاح الفيلم هو هيمسورث، الذى أدى دوره بـ احترافية عالية، من حيث المظهر والأسلوب.

العمل يدور فى إطار أكشن تشويقيى، حيث يتبع جندى من الجنود المرتزقة تايلر ريك، فى محاولة إنقاذ طفل، ابن أحدى تجار السلاح، جنبا إلى ذلك يحاول أن يحافظ على حياة كلاهما، وذلك بعد أن أصبح الولد الصغير رهينة في حرب بين كبار تجار المخدرات، وعند الوقوع في فخ من قبل الخاطفين داخل واحدة من أكثر مدن العالم المحصنة، فإن مهمة تعد مستحيلة ومميتة.

التصوير هو أحد العوامل المهمة فى العمل الأكشن الجديد، حيث أنه سيأخذ المشاهد إلى داخل أضيق وأغرب الأماكن التى من الممكن أن تخطر على بالهم مع بداية مشاهدة العمل الجديد، خاصة أنه تم تصوير العمل فى الهند فى منطقة داكا، التى تقع على الساحل الشمالي من نهر بوريجانجا، ومحاطة بثلاثة أنهار أخرى تجعل المدينة مثل قلعة محاطة بالماء. هناك ٤ جسور فقط تؤدي إلى المدينة، جنبا إلى تصوير بعض اللقطات النهائية فى تايلاند.