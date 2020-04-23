شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال لـ"الحياة اليوم": مسلسل الفتوة مختلف عن كل أدوارى والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف ياسر أن العمل في المجال الفني صعب للغاية، لذا لابد أن يكون هناك كيمياء وتوافق بين فريق العمل، إذ نجلس مع بعضنا البعض أكثر مما نجلس في بيوتنا، وأعتقد أن ذلك سر نجاح أي عمل فني، فالمعاملة الطيبة بين الزملاء تهون الكثير من الصعاب.
وعن التعامل مع أزمة كورونا خلال التصوير قال ياسر: "أنا ضد الدعوات التي كانت تدعو لتوقف التصوير، فلماذا نحرم الشعب المصري الذي ارتبط رمضان لديه بالمسلسلات الذي يري نفسه فيها، وتستطيع أن تخرجه من الجو الكئيب، كما أن تلك المسلسلات هي سلعة تصدر للخارج وهي سلعة مهمة تعد دخلاً مهمًا للدولة، بالإضافة لكونها القوة الناعمة.
مسلسل الفتوة يعرض حصريا على قناة الحياة، بطولة ياسر جلال الدين الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد وعزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.
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