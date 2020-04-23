شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تهنئ متابعيها: "رمضان كريم أعاده الله عليكم بالصحة والخير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفت الفنانة ماجدة الرومى، بحلول شهر رمضان الكريم، وهنأت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وبهذه المناسبة الدينية نشرت ماجدة صورتها بالحجاب مكتوب عليها "رمضان كريم"، وكتبت النجمة اللبنانية، "رمضان كريم أعاده الله عليكم بالصحة والخير".





وأعلنت دار الفتوى فى لبنان أن يوم الجمعة أول أيام شهر رمضان فى البلاد، وقالت دار الفتوى فى بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، "صدر عن مفتى الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان التالى: لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الخميس 23 أبريل 2020 هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الجمعة 24 أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1441هـ".

وأضافت: "وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكل عامٍ وأنتم بخير".

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ويشار إلى أن 4 دول إسلامية، أعلنت، اليوم الخميس، عدم ثبوت رؤية شهر رمضان، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه كافة الدول الأخرى أن غدًا الجمعة أول أيام الشهر الكريم، لتعلن هذه الدول أن أول أيام الشهر الكريم، سيكون يوم السبت المقبل.

ففى إيران، أعلن عضو لجنة الاستهلال على رضا موحد نجاد، أن الجمعة سيكون المكمل لشهر شعبان، وأن يوم السبت القادم هو أول أيام رمضان فى إيران، كما أعلنت باكستان رسميا أن "الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت أول أيام رمضان"، كذلك أعلنت سلطنة بروناى، أت "السبت غرة شهر رمضان المبارك"، أيضًا، أعلنت سلطنة عمان، الخميس، أن "بعد غد السبت هو أول أيام شهر رمضان فى السلطنة، بعد عدم ثبوت رؤية الهلال".