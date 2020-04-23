بالمواعيد.. تعرف على خريطة قناة سي بي سي في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلنت قناة سي بي سي، عن مواعيد عرض المسلسلات المعروضة على شاشتها في شهر رمضان.

وتعرض القناة في الساعة 6:30 مساءً مسلسل رجالة البيت لأكرم حسني وأحمد فهمي، وبعدها مسلسل بـ ليالينا لصابرين وخالد الصاوي في الساعة الثامنة مساءً.

وفي الساعة التاسعة مساءً تعرض القناة مسلسل "ونحب تاني ليه"، لياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي، وفي الساعة 11 مسلسل خيانة عهد للنجمة يسرا.

وفي الساعة 12 صباحا، تعرض القناة مسلسل فرصة تانية لياسمين صبري وأحمد مجدي.