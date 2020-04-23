في عيد ميلادها.. معلومات عن ميرنا نورالدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

في 32 أبريل عام 1990، ولدت الفنانة الشابة ميرنا نورالدين التي تسير على وتيرة هائلة من النجاح، الأمر الذي ينبأ بكونها واحدة من نجمات مستقبل مصر في السينما والدراما.

ونرصد لكم في هذا التقرير 10 معلومات عن نور الدين:

- قضت ميرنا نورالديت جزءا كبيرا من عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

- درست في الولايات المتحدة، ومن ثم انتقلت إلى مصر وتخرجت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.

- قدمت أول أدوارها في مسلسل "تحت السيطرة"، للنجمة نيللي كريم، ثم مسلسل "سقوط حر".

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- ثم اختارها الفنان أحمد السقا لتشاركه بطولة مسلسل الحصان الأسود"، من إخراج أحمد خالد موسى، وقدمت دور مي.

- في السينما، قدمت فيلم "البتراء"، والذى صور بالكامل فى الأردن، للمنتجة مي مسحال.

- تألقت في رمضان الماضي بدور جميلة مع محمد إمام في مسلسل هوجان للمخرجة شيرين عادل.

- تشارك ميرنا في مسلسل حكايات بنات 4 والذي لاقى نجاحا كبيرا.

- قالت إن نيللي كريم هي مثلها الأعلى في التمثيل.