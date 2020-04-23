سالي عبدالسلام تروج لبرنامجها الإذاعي "بطل هبد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: روجت المذيعة سالي عبدالسلام، لبرنامجها الإذاعي "بطل هبد"، من خلال حسابها بموقع "إنستجرام". ونشرت "سالي"، صورة لها وعلقت عليها قائلة: "الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات". برنامج "بطل هبد"، يذاع على راديو النيل وتقدم سالى عبدالسلام 30 حلقه يوميًا خلال شهر رمضان، من الساعة 4:45 مساءً.

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